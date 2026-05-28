Сохраняя идентичность: во Владивостоке расцветает новая прогулочная зона

Речь идёт о территории возле домов 3−19 по улице Ивановской. Это место получило название «Ивановская аллея» и будет благоустроено. В прошлом году за него активно голосовали горожане. Помимо транзитного сквера близ одного из домов появится современная спортивная площадка. На ней установят качественные тренажёры для занятий спортом — такие, занятия на которых придутся по душе даже опытным спортсменам. Тренажёры будут расположены в воркаут-зоне с резиновым покрытием.
«Основная цель — благоустроить территорию и придать ей функционал. Основной функционал — транзитный. Это будет прогулочная зона с малыми архитектурными формами. На данный момент заключено три муниципальных контракта по благоустройству этой территории. Основной контракт заключён с ИП Симоньян на сумму 46 миллионов рублей. Вдоль аллеи появится газон, будут установлены лавочки со спинками, урны, проведено освещение», — уточнила Анастасия Лакида, заместитель директора МКУ «Зелёный Владивосток». Общая сумма финансирования проекта — порядка 60 миллионов рублей, уточняет специалист.
В рамках дополнительного контракта подрядчик выполнит ремонт подпорной стены общей площадью порядка 550 квадратных метров. Не забудут и о ливневой канализации — её также смонтируют в рамках проекта благоустройства территории. Также будет заключён дополнительный контракт на выполнение восстановительного ремонта асфальтового покрытия на верхнем тротуаре. Помимо этого уже идут работы по монтажу бортовых камней. Озеленительные работы пока предусмотрены в виде создания газона вдоль прогулочной зоны. Однако при условии экономии средств на аллее появятся деревья и кустарники.
Ранее на этом месте можно было увидеть хаотичную парковку автомобилей. Территория была не ухожена и даже не заасфальтирована. Однако и от такой парковки некоторые горожане не готовы были отказываться. Тем не менее результаты голосования 2025 года говорят сами за себя — Ивановская аллея вошла в топ‑3 объектов во Владивостоке, которые будут благоустроены в этом году. Кроме того, уже сейчас горожане благодарят рабочих за создание комфортного пешеходного пространства.
«Тут у нас такой удобный участок — нет сильных перепадов по высоте, не надо взбираться в горку. Идёшь себе спокойно. Но эта пыль летом удовольствия прогулке не добавляла. Место хорошее, а оформлено никак не было, как пройдёшься — вся обувь в пыли. Тут после всех работ можно будет не просто в удобстве пройти до площади Луговой и обратно, так ещё и отдохнуть, ведь обещают поставить удобные скамейки. А с внуком с удовольствием будем ходить на новую спортивную площадку», — рассказала Тамара Ф., местная жительница.
Территория достаточно протяжённая — более 750 метров — и у многих коренных жителей Владивостока связана с трамвайным маршрутом, который ранее работал в том числе по улице Светланской до самого центра города. Эту идентичность и хотят сохранить в сквере. Композиции с трамвайчиками по одной из задумок будут изображены на подпорной стене. Кроме того, уже сейчас можно наблюдать узор из брусчатки — стилизованные трамвайные рельсы.
Сейчас экскаватор роет траншею. По словам представителя подрядной организации, она нужна для укладки кабеля для освещения. Фонари будут расположены через каждые 30 метров в два ряда — часть будет освещать газон, другая часть — прогулочную зону. Подрядчик оценивает свои силы как хорошие — рабочих и техники на объекте хватает, работы идут с опережением графика.
«Объект очень серьёзный и ответственный. Каждую мелочь и каждую деталь смотрим — ведь всё должно совпадать с проектом. Всё делается для людей, и к нам подходят жители микрорайона — дедушки, бабушки, и благодарят нас за то, что мы всё делаем аккуратно. Мы идём с опережением графика, сложная работа — подготовка, демонтаж — завершена, впереди этапы, где работы на разных участках не будут зависеть друг от друга. Мы уже половину тротуара сделали, идём вперёд, работников хватает. Готовность объекта 35%», — рассказал Давид Хачатрян, представитель подрядчика ИП Симоньян.
Работы по благоустройству новой аллеи проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году по нацпроекту во Владивостоке также благоустраивают ландшафтно‑парковую зону ДВФУ и аллею на Кирова, 5−9.
Напомним, сейчас жители Владивостока, как в предыдущие годы, могут поучаствовать в преображении родного города. В эти дни продолжается рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустроены в 2027 году прежде всего. На голосовании представлено 15 территорий, из которых выбрать можно только одну. Проголосовать может любой горожанин старше 14 лет. Три территории, набравшие максимальное количество голосов горожан, будут преображены в следующем году. Свой выбор можно сделать на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.
По графику Ивановскую аллею должны сдать уже в середине августа. Однако учитывая набранные темпы и при условии отсутствия плохой погоды, прогуляться по обновлённой аллее, скорее всего, можно будет гораздо раньше.