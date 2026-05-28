Хабаровчане стали призёрами всероссийских соревнований по синхронному плаванию

Во Владивостоке прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Хабаровские спортсмены заняли второе место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На базе спортивного комплекса «Олимпиец» в Приморском крае в течение трех дней проходил всероссийский турнир по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Участие приняли более 300 спортсменов из 10 регионов России.
В сольных, дуэтных и групповых выступлениях за победу боролись девушки и юноши в возрастных категориях до 13 и до 16 лет. пловцы выявляли сильнейших в дисциплинах «фигуры», «соло», «дуэт», «дуэт-смешанный», «группа», «комби».
По итогам соревнований хабаровчане Леонид Корчагин и Вера Серебренникова стали серебряными призерами в дисциплине «дуэт» возрастной категории до 13 лет. В возрастной категории 13 — 15 лет дуэт Виктории Левчук и Анастасии Фадеевой вошел в топ-8. Виктория Левчук стала одной из десяти лучших солисток.