Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане стали призёрами всероссийских соревнований по синхронному плаванию

Всероссийский турнир «Тихоокеанская русалочка» собрал спортсменов из 10 регионов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Во Владивостоке прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Хабаровские спортсмены заняли второе место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На базе спортивного комплекса «Олимпиец» в Приморском крае в течение трех дней проходил всероссийский турнир по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Участие приняли более 300 спортсменов из 10 регионов России.

В сольных, дуэтных и групповых выступлениях за победу боролись девушки и юноши в возрастных категориях до 13 и до 16 лет. пловцы выявляли сильнейших в дисциплинах «фигуры», «соло», «дуэт», «дуэт-смешанный», «группа», «комби».

По итогам соревнований хабаровчане Леонид Корчагин и Вера Серебренникова стали серебряными призерами в дисциплине «дуэт» возрастной категории до 13 лет. В возрастной категории 13 — 15 лет дуэт Виктории Левчук и Анастасии Фадеевой вошел в топ-8. Виктория Левчук стала одной из десяти лучших солисток.