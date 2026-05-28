30 мая хабаровский общественный транспорт будет работать дольше обычного

Такое решение принято, чтобы жители могли разъехаться по домам после праздничного концерта на Комсомольской площади, посвященного 168-летию Хабаровска. Работа транспорта будет продлена до 23:30. Рейсы планируется выполнять по мере наполнения салонов транспортных средств по следующим направлениям: ✔ от Комсомольской площади — на троллейбусных маршрутах № 1, 9, автобусных маршрутах № 14, 82; ✔ от остановки «Академия физкультуры» — на маршруте № 71; ✔ от остановки «Площадь имени Ленина» — на маршруте № 21; ✔ от остановки «Управление ДВЖД» — на маршрутах № 8, 10, 23; ✔ от остановки «Уссурийский бульвар» — на маршруте № 25; ✔ от остановки «Речной вокзал» — на маршруте № 33; ✔ от остановки «Краевая научная библиотека» — на маршрутах № 1С, 29П, 34, 56, 83П; ✔ от остановки «Театр юного зрителя» — на маршрутах № 1 Л, 29К; ✔ от остановки «Театр Драмы» — на маршруте № 73; ✔ от остановки «Улица Муравьева-Амурского» — на трамвайном маршруте № 1. Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону: 45−00−56.