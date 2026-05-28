Добрый концерт пройдет в Хабаровске

5 июня в ГДК пройдет благотворительный Добрый концерт с участием ведущих творческих коллективов, артистов города Хабаровска. В программе — выступления сестер Шитиковых, коллектива «Девчата», скрипачки Марии Рихтер и многих других. Благотворительный фонд «Счастливое детство» направит средства от продажи билетов на поездку артистов любительского театра особенных людей «Ключ» на остров Ольхон для участия в международном фестивале любительских театров «Сибирская рампа 2026». «В нашем театре занимаются ребята с ОВЗ, нозологии различные, есть дети с ограничениями в передвижении, детский церебральный паралич, двое ребят с расстройствами аутистического спектра, некоторые ребята имеют интеллектуальные нарушения, но это не помешало им стать настоящими артистами. В 2025 году наш театр уже участвовал в этом фестивале, впервые за 25 лет в программе фестиваля присутствовал театр, в котором играют дети и молодые люди с инвалидностью. Мы достойно выступили и были приглашены для участия в фестивале в этом году», — рассказала руководитель фонда «Счастливое детство» Наталья Цирульник-Сайганова.