По зову предков и долга. Воин из казачьего рода стал сапёром в зоне СВО

У Лобанова три сына, и все выбрали военную службу. Старший, Роман, в 2014 году уехал в Ростов в учебную часть, затем — на Украину в бригаду Алексея Мозгового. Отец узнал об этом, когда сын уже был на передовой. Средний, Максим, служит по контракту с 2022 года, их часть ушла в зону СВО в первые дни операции, он награждён медалью «За отвагу». Младший, Сергей, окончил военную кафедру и сейчас служит в Вооружённых силах России.