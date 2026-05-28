По зову предков и долга. Воин из казачьего рода стал сапёром в зоне СВО

Подполковник в отставке Виктор Лобанов в 63 года ушёл добровольцем на СВО. Потомственный казак, воспитавший трёх сыновей, которые также сейчас на спецоперации, рассказал krsk.aif.ru, как встал на защиту Отчества и что ему завещали деды.
«Я родом из Забайкалья, забайкальский казак. Мы всегда стояли на защите рубежей», — говорит Виктор Лобанов. Для него это естественный порядок вещей.
Семейная традиция.
Виктор родился в посёлке Кличка Приаргунского района на юго-востоке Забайкальского края. Его казачий род насчитывает больше 200 лет. Предки пришли туда ещё во время формирования границ Российской империи. С тех пор в их большой семье мужчины из поколения в поколение несут ратную службу.
По материнской линии в роду помнят двух дедов — Петра и Якова Вишняковых. Оба ушли на фронт в Великую Отечественную войну и не вернулись. Сохранились старые фотографии, на которых они с орденами Красной Звезды. Дед Пётр был десантником, дед Яков — пехотинцем. Их по-домашнему звали «дядя Петя» и «дядя Яша». Был ещё дядя Коля — родной брат отца, всю Великую Отечественную прослужил в разведке.
«О предках всегда вспоминали, — рассказывает Виктор. — Некоторые подробности уже стёрлись из памяти, но главное осталось: они были на страже, и мы их не подвели».
В 1978 году он поступил в Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. Шесть лет командовал пиротехническим взводом, чьей работой было разминирование и минирование, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов на полигонах в разных регионах страны.
В Красноярске на многих промышленных предприятиях в годы Великой Отечественной выпускали военную продукцию. А спустя десятилетия, когда расширяли цеха, начали находить снаряды. Они так и остались на территории заводов и представляли опасность для рабочих. Лобанов как сапёр вывозил их за пределы предприятий для уничтожения.
Опасная ли его работа? «Нужно думать о том, что надо сделать, никаких посторонних мыслей. И тогда справляешься», — говорит он.
«Всегда иду первым».
В 2000 году Виктор Лобанов после 22 лет службы вышел в отставку с должности командира части в звании подполковника. На «гражданке» работал директором транспортной компании. А в 2023 году решил пойти добровольцем на СВО, несмотря на возраст — 63 года. Успешно прошёл медкомиссию и заключил контракт.
Лобанова-старшего зачислили сапёром в якутский батальон «БАРС», дали позывной «Берёза». Он занимался привычным делом, кроме того, готовил заряды для дронов.
Опытный сапёр знает множество признаков опасности: многое может быть заминировано. К примеру, простые ветки в траншее часто прикрывают заряд. А едва заметная проволока в траве — чаще всего растяжка от взрывателя.
«Когда подразделение выдвигается, я всегда иду первым, проверяю путь, — рассказывает Лобанов. — Могут быть невзорвавшиеся боеприпасы, мины».
В одном из боёв его подразделение попало под шквальный огонь. Тяжело ранило напарника с позывным «Боярин». Но Лобанов, сам с осколочными ранениями головы и контузией, перевязал товарища, остановил кровь. Затем появился дрон-камикадзе. Чтобы увести беспилотник от раненого, Виктор побежал в сторону. Он взорвался буквально в пяти метрах, да так, что бронежилет посекло осколками. Лобанов получил повторную контузию. Несмотря на непрерывный гранатомётный обстрел, всё же вытащил напарника в безопасное место.
Позже его боевой товарищ прислал сообщение: «Считаю тебя своим братом, так как ты меня спас». И передал в дар якутский нож. Лобанов хранит его как особую реликвию и дар друга.
За эти и другие бои Виктор Лобанов был награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На дальнейшей судьбе военного сказались ранения и потеря слуха. После лечения в госпиталях сапёр в итоге демобилизовался.
Подсчёт не вёл.
За всю военную карьеру Виктор Лобанов, по его словам, обезвредил тысячи взрывоопасных предметов. При этом никогда не вёл точный подсчёт, хотя в иные дни доходило до 50−60 операций. Каждый обезвреженный боеприпас, говорит он, это множество сохранённых жизней.
«Военная техника подрывается на мине, и гибнут те, кто рядом. То же с противопехотными минами. Я не считал, но думаю, речь о тысячах спасённых от взрывов людей», — говорит он.
Сапёрное дело Виктор называет сочетанием механики с электрикой: каждый боеприпас устроен по-своему и требует анализа перед началом работы. В зоне СВО сапёры и операторы беспилотников — самые востребованные специалисты. Опыт Лобанова оказался нужен именно там.
У Лобанова три сына, и все выбрали военную службу. Старший, Роман, в 2014 году уехал в Ростов в учебную часть, затем — на Украину в бригаду Алексея Мозгового. Отец узнал об этом, когда сын уже был на передовой. Средний, Максим, служит по контракту с 2022 года, их часть ушла в зону СВО в первые дни операции, он награждён медалью «За отвагу». Младший, Сергей, окончил военную кафедру и сейчас служит в Вооружённых силах России.
«Я не заставлял их, — говорит Лобанов-старший. — Они сами видели, как я живу, знали про дедов. Им не надо было ничего объяснять».
С сыновьями он постоянно на связи. Главный отцовский совет звучит так: «Быть внимательным, слушать командиров, думать прежде всего о выполнении боевой задачи. Если начнёшь думать о том, как спастись, то и не спасёшься, и задачу не выполнишь». И ещё: «Прежде чем принять решение, надо несколько раз взвесить и стоять насмерть».
За сыновей он переживает сильнее, чем за себя. «Когда ты сам на передовой, контролируешь ситуацию. А когда твой ребёнок там, ничего не можешь сделать. Остаётся только молиться».
Просто делали своё дело.
Сейчас Виктор Лобанов живёт в Берёзовке, работает на базе отдыха: врачи рекомендовали свежий воздух. Участвует в патриотическом воспитании: выступает в школах, музеях, красноярском Доме офицеров.
В подаренной ему книге «Участники СВО Красноярского края» он неожиданно обнаружил среди других героев и историю о себе.
Лобанов продолжает помогать боевым товарищам, поддерживает связь с теми, кто находится в зоне СВО. Считает важным, чтобы ветераны находили дело в мирной жизни, а память о предках оставалась жива.
Старший сын Роман сейчас изучает и восстанавливает историю их большого казачьего рода. «Мы — казаки, нашему роду больше 200 лет. Мы всегда стояли на защите Отчизны. Мои деды стояли, мои сыновья стоят. И я встал, когда пришло время», — говорит Виктор.