71% нижегородцев трудоустроились после возвращения с СВО

71% вернувшихся бойцов со СВО было трудоустроено в Нижегородской области в 2025 году. Об этом стало известно во время отчета губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального Заксобрания.
По состоянию на 1 мая 2026 года, сейчас работу нашли уже 76% ветеранов спецоперации.
Как рассказал Глеб Никитин, сейчас вернувшимся бойцам оказывают медицинскую помощь, дают возможности получения высшего образования, повышения квалификации и переобучения, а также содействуют в трудоустройстве. Так, 130 ветеранов с инвалидностью смогли обрести работу. По этому показателю регион вошел в топ-15 лучших практик в России.
Так, в регионе действуют такие программы как «Создаю СВОю карьеру», влючающую в себя социальную адаптацию и трудовую интеграцию«, “СВОе дело” (поддержка в создании бизнеса), а также “Герои. Нижегородская область” (трудоустройство участников СВО в систему государственного управления региона).
Кроме того, 35 семей прошли обучение и адаптацию в рамках ресоциализации и профессиональной интеграции семей участников СВО.
