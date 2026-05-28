Ревнивец из Соликамска получил три года колонии за избиение сожительницы

Всё случилось вечером 29 декабря прошлого года в посёлке Тюлькино. Мужчина выпил, приревновал и начал бить женщину. Он повалил её на диван и наносил удары ногами и руками. Женщина потеряла сознание. Скорую вызвала её подруга, которая пришла в гости. В больнице женщина сначала говорила, что сама упала, но её сожитель сам признался врачам, что это он её избил.