Жителей Прикамья предупредили об очень сильных дождях и ливнях 29 мая

Сильные дожди и ливни ожидаются в Прикамье 29 мая, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП. Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и слабо укреплёнными конструкциями, а также не парковать под ними машины.
Кроме того, ведомство напоминает о правилах пожарной безопасности: не бросать непотушенные окурки и спички в траву, не разводить костры вблизи зданий и в лесопарках, убирать битые стёкла (на солнце они работают как линза и могут поджечь траву).
Телефоны экстренных служб: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного).
Ранее МЧС предупредило, что 28 мая в Пермском крае ожидаются дожди, грозы, град и ветер 15−22 м/с.
Напмоним, из-за урагана, который пронёсся по Прикамью 26 мая, на выпускницу 9 класса упало дерево. Девушка скончалась от полученных травм.