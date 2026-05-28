Жителей Прикамья предупредили об очень сильных дождях и ливнях 29 мая

Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями и хлипкими конструкциями.

Сильные дожди и ливни ожидаются в Прикамье 29 мая, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП. Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и слабо укреплёнными конструкциями, а также не парковать под ними машины.

Кроме того, ведомство напоминает о правилах пожарной безопасности: не бросать непотушенные окурки и спички в траву, не разводить костры вблизи зданий и в лесопарках, убирать битые стёкла (на солнце они работают как линза и могут поджечь траву).

Телефоны экстренных служб: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного).

Ранее МЧС предупредило, что 28 мая в Пермском крае ожидаются дожди, грозы, град и ветер 15−22 м/с.

Напмоним, из-за урагана, который пронёсся по Прикамью 26 мая, на выпускницу 9 класса упало дерево. Девушка скончалась от полученных травм. Подробнее об этой трагедии — в материале сайта perm.aif.ru.

