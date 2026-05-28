Выставка «Великая Всероссийская» откроется в нижегородском пакгаузе 29 мая

29 мая в нижегородском выставочном пакгаузе на Стрелке откроется мультиформатная выставка «Великая Всероссийская». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Экспозиция — ключевое событие, посвященное 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Она проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году под личным кураторством министра финансов Сергея Витте. Тогда, по словам губернатора Глеба Никитина, город на 125 дней превратился в столицу прогресса Российской империи.
«В рекордные сроки были возведены 170 павильонов, где демонстрировались главные на тот момент достижения науки, техники, искусств, в том числе гиперболоидная башня Шухова, грозоотметчик Попова, первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе», — сказал Глеб Никитин.
Губернатор уточнил, что задачей выставочного проекта выступает демонстрация связи эпох. Посетители узнают, как идеи 1896-го продолжают работать в настоящее время в промышленности, транспорте, связи, городских технологиях.
Сценография выставки проведет гостей сквозь 130 лет истории. Кроме того, будет создан отдельный цифровой слой с 360-градусной экскурсией. Специальное приложение с дополненной реальностью «оживит» макет территории и жанровые сцены, а огромный макет выставочного городка покажет масштаб выставочной застройки.
Ранее мы писали, что фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» открылся в Нижнем Новгороде.
0+