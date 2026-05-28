Более 600 кг рыбы без маркировки изъяли в Сочи

Источник: пресс-служба УВД по городу Сочи

В Сочи изъяли более 600 кг рыбной продукции, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.

В магазине на Донской улице в Центральном районе полицейские нашли 320 кг рыбы без обязательной маркировки. В Хостинском районе у предпринимателя изъяли еще 310 кг такой же продукции.

Предпринимателям грозит до трех лет лишения свободы по части 3 статьи 171.1 УК РФ.

Ранее в Лазаревском районе выявили незаконную продажу рыбы. Мужчина продавал товар без обязательной маркировки. Полицейские изъяли около 155 килограммов рыбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ.