Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

648 детей родились в нижегородских семьях с помощью ЭКО

В регионе растет количество бесплатных процедур ЭКО.

Источник: Нижегородская правда

648 детей родилось в Нижегородской области после программы вспомогательных репродуктивных технологий в 2025 году. Об этом стало известно во время отчета губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального Заксобрания.

В регионе растет количество бесплатных процедур ЭКО. Так, в 2021 году было выполнено 1461 процедура, а уже в 2025 году — 2910. Таким образом, популярность выросла в два раза.

При этом каждая третья такая процедура была выполнена за счет регионального бюджета.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что уровень бедности в Нижегородской области снизился до 5,2%.