648 детей родились в нижегородских семьях с помощью ЭКО

648 детей родилось в Нижегородской области после программы вспомогательных репродуктивных технологий в 2025 году. Об этом стало известно во время отчета губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального Заксобрания.
В регионе растет количество бесплатных процедур ЭКО. Так, в 2021 году было выполнено 1461 процедура, а уже в 2025 году — 2910. Таким образом, популярность выросла в два раза.
При этом каждая третья такая процедура была выполнена за счет регионального бюджета.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что уровень бедности в Нижегородской области снизился до 5,2%.