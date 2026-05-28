Жительница Красновишерска предстанет перед судом за торговлю контрафактом

В отделе МВД России «Чердынский» окончено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Красновишерска. Она обвиняется в приобретении и продаже никотинсодержащей продукции без маркировки, совершенных в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.