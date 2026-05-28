Диетолог Редина предупредила, что шпроты могут спровоцировать тромбоз и инсульт

Шпроты — популярный и любимый многими продукт из копчёной рыбы, консервированной в масле. Однако они могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала о потенциальных рисках, связанных с употреблением этих консервов.
По словам эксперта, основной вред шпрот обусловлен методом их приготовления. В процессе копчения в рыбе образуются опасные химические соединения, которые могут негативно влиять на организм. Эти вещества способны разрушать ткани и провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать риск онкологических заболеваний.
Кроме того, шпроты содержат большое количество соли, что может привести к повышению артериального давления. Это особенно опасно для людей с уже имеющимися проблемами с сердцем и сосудами. Избыток соли создаёт дополнительную нагрузку на стенки сосудов, что может привести к их повреждению.
Редина подчеркнула, что для здоровых людей умеренное употребление шпрот не представляет серьёзной опасности. Однако для людей с хроническими заболеваниями, такими как сосудистая недостаточность или атеросклероз, даже небольшое количество соли в шпротах может стать причиной серьёзных осложнений. В частности, это может привести к отрыву тромба, что, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта, инсульта или аритмии.