Второй Всероссийский агродиктант провела в Красноярском крае «Единая Россия»

Главной площадкой второго Всероссийского агродиктанта в регионе стал национальный центр «Россия» в Красноярске, а всего их в территориях края было организовано 126. Организаторами просветительской акции выступили партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России. С помощью агродиктанта каждый житель края, вне зависимости от возраста и профессии, может больше узнать о развитии агропромышленного комплекса (АПК) России. Организаторы акции подготовили задания, учитывая возраст и уровень подготовки участников. Всего было 4 категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК». С приветственным словом к участникам диктанта обратился председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Владислав Зырянов. В первую очередь агродиктант — это дань уважения и чести труду наших хлеборобов. Я вспоминаю слова Александра Третьего: «У России есть два союзника: армия и флот». Я бы добавил, конечно, третьего союзника — это агропромышленный комплекс. От качества работы наших тружеников села во многом зависит благополучие нашей страны. Трудиться на селе действительно тяжело, и для нас важно максимально на всех площадках, для всех аудиторий рассказывать об АПК как о современном и высокотехнологичном производстве. Сегодня ребята попробуют свои силы и узнают много нового — о продовольственной безопасности, о Красноярском крае и любви к родной земле, — отметил краевой парламентарий. В национальном центре «Россия» собрались студенты Красноярского государственного аграрного университета и представители «Российского союза сельской молодежи» в Красноярском крае. В течение 40 минут молодые люди ответили на 30 вопросов, касающихся развития АПК: история земледелия, животноводства, современные агротехнологии, продовольственная безопасность региона и России. Важность подобных мероприятий для молодежи отметила председатель Красноярского регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Валентина Веселкова. Такие акции важно проводить для того, чтобы рассказать всем, насколько важен агропромышленный комплекс. Тематика теста охватывает ключевые направления развития сельского хозяйства: это и развитие сельских территорий, профессии, которые сейчас необходимы на селе, экономика в целом. Я считаю, что знания о том, насколько наша страна сильна в этой сфере, нужны каждому: от мала до велика, — подчеркнула Валентина Веселкова. Я принимаю участие в агродиктанте уже второй год. Вопросы были не очень сложные. Не уверена в своих силах, но если наберу мало баллов по итогу, то это станет стимулом для того, чтобы узнать что-то новое, — поделилась эмоциями студентка Красноярского государственного аграрного университета, участница акции Валерия Давыденко. Всем зарегистрированным участникам агродиктанта выдадут электронный сертификат, а набравшим максимальный балл — диплом победителя. Напомним, все желающие могут зарегистрироваться на сайте агродиктант.рф и до 30 мая принять участие в агродиктанте в режиме онлайн. Отметим, что поддержка агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России» и партийного проекта «Российское село».