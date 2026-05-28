«Рисуй и готово». В Перми прошла серия мастер-классов по живописи

В арт-резиденции МаксАрт прошли бесплатные занятия для всех желающих. С 14 по 24 мая участники знакомились с разными направлениями современной живописи и попробовали себя в работе с акварелью, акрилом, пастелью и маркерами.
«Формула хороших дел».
Мастер-классы проводили профессиональные художники — выпускники МГАХИ имени В. И. Сурикова, а также приглашённая художница, выпускница пермского государственного института культуры. Проект был реализован при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», которая в 2026 году отмечает 10-летие.
«Для СИБУРа важно, чтобы в городах присутствия у жителей были возможности не только для образования, спорта или профессионального развития, но и для творческой самореализации. Такие проекты помогают сделать искусство ближе и доступнее: каждый может прийти без специальной подготовки, попробовать разные техники и получить новый интересный опыт. Мы видим, что творческие инициативы востребованы в Перми, поэтому продолжим поддерживать форматы, которые объединяют людей и раскрывают их таланты», — подчеркнула руководитель направления социальных инвестиций СИБУРа Елена Снежко.
За время проекта мастер-классы посетили более 440 человек. По итогам занятий 370 работ были представлены на итоговой выставке, состоявшейся 24 мая. В рамках открытого голосования были выбраны восемь победителей в номинациях: акварельная и акриловая живопись, пастель и маркеры.
Ими стали:
1. Житников Александр.
2. Хохрякова Татьяна.
3. Ефимик Янита.
4. Солдатенко Юлия.
5. Мустакимов Дамир.
6. Зырянова Екатерина.
7. Киселевская Людмила.
8. Ленькова Ангелина.
Победители получили подарочные арт-боксы по флюид-арту, а их работы будут размещены на рекламных конструкциях города.
«Спасибо студии и СИБУР за мастер-классы! Было очень здорово погрузиться в атмосферу рисования вместе с профессионалами своего дела», — поделилась впечатлением Анастасия Щеколева, участница проекта.
«Мы очень благодарны СИБУРу за то, что они поддерживают такие культурные проекты, делают искусство для пермяков более доступным, позволяют любому человеку преодолеть какие-то сомнения и страхи и попробовать себя в чем-то новом», — отметила начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Анастасия Хорошева.
Занятия для педагогов.
Отдельной частью программы стал интенсив для преподавателей живописи, который состоялся 17 мая. Его посетили 14 художников. Участники получили сертификаты, методические материалы и арт-боксы по акриловой живописи с поталью. Полученные знания преподаватели смогут использовать в работе со своими учениками и для развития современных направлений живописи в городе.
«Очень понравился интенсив. Попробовала новые для себя техники и материалы. Отзывчивые преподаватели студии делились своими знаниями. Спасибо за погружение в мир творчества. Получила заряд вдохновения. Приезжайте еще, будем ждать новых встреч», — прокомментировала участница интенсива Ольга Пивень.
