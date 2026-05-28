Все запланированные на 28 мая заседания в нижегородском облсуде перенесены

Нижегородский областной суд перенес на другие даты судебные процессы, запланированные на 28 мая 2026 года. Об этом говорится в официальном сообщении суда.
Даты перенесенных заседаний будут опубликованы на сайте областного суда. Участников процессов будут своевременно информировать об этих заседаниях.
Как писал «Ъ-Приволжье», во время атаки беспилотников в Нижнем Новгороде пострадало здание областного суда. Сейчас оно оцеплено полицией. По словам губернатора Глеба Никитина, среди людей пострадавших нет.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.