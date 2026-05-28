В Хабаровске стартует ярмарка вакансий для подростков

В Кадровом центре Хабаровска 29 мая пройдет ярмарка вакансий для подростков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие стартует в 11:00 и продлится два часа.
В поисках молодых сотрудников находится сразу несколько организаций. Среди них — парк имени Муравьева-Амурского, детский сад «Изумрудный город», Горэлектротранспорт и «Агроторг». Вакансии при этом предлагают следующие: помощник воспитателя или помощник на кухне, продавец или сотрудник торгового зала, рабочий зеленого хозяйства.
Кроме вариантов летней работы на ярмарке подростки ознакомятся с блоком профориентации, который подготовили психологи Кадрового центра Хабаровска. Желающие пройдут профессиональное тестирование, а также примут участие в викторине по трудоустройству.
Помимо интерактивных игр пройдут и консультации с экспертами, во время которых будущие юные работники смогут получить ответы на беспокоящие их вопросы.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о том, что в 2026 году в комитете по труду и занятости населения планируют трудоустроить свыше 2,8 тысячи подростков.