Бережливые технологии сократят бумажную работу в школах Хабаровского края

В Хабаровском крае общеобразовательные школы начнут внедрять бережливые технологии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Цель проекта — упростить рутинные процессы, снизить объём бумажной работы и освободить время педагогов для основной деятельности. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.
Первыми участниками стали гимназия № 1, школы № 77 и № 85 Хабаровска. При поддержке Регионального центра компетенций они будут отрабатывать новые подходы в управлении школьными процессами.
В гимназии № 1 пилотным направлением выбрали конкурсный отбор в пятый класс. Ежегодно туда поступает около 200 заявок, и обработка документов, тестирование и уведомление родителей требуют значительных временных затрат. Проект предполагает сокращение ручных операций и автоматизацию части процессов.
В школах № 77 и № 85 изменения затронут организацию школьного питания. Речь идёт об упрощении подачи документов, сокращении нагрузки на классных руководителей и оптимизации взаимодействия с централизованной бухгалтерией.
Отдельно школа № 85 планирует улучшить логистику внутри столовой и сократить время ожидания для учеников за счёт оптимизации маршрутов и навигации.
Как отметили в краевом Минэкономразвития, всего с 2024 года в регионе реализовано 17 проектов по бережливому производству в социальной сфере.
До конца 2026 года планируется расширить практику ещё как минимум на семь организаций.