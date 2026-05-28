В Хабаровском крае ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки до минус двух градусов

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, днём 29 мая и ночью 30 мая на территории южных районов — Бикинского, Вяземского округов и района имени Лазо — а также на востоке края — в Советско-Гаванском, Ванинском округах, Николаевском и Ульчском районах — ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя. 30 мая на востоке края сохранятся осадки в виде мокрого снега, местами возможно его отложение. По долинам рек и на побережье Татарского пролива усилится ветер с порывами до 18−25 метров в секунду.