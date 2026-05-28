В Хабаровском крае ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки до минус двух градусов

В Хабаровском крае синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. На южные и восточные районы надвигается циклон с дождями, мокрым снегом и заморозками. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, днём 29 мая и ночью 30 мая на территории южных районов — Бикинского, Вяземского округов и района имени Лазо — а также на востоке края — в Советско-Гаванском, Ванинском округах, Николаевском и Ульчском районах — ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя. 30 мая на востоке края сохранятся осадки в виде мокрого снега, местами возможно его отложение. По долинам рек и на побережье Татарского пролива усилится ветер с порывами до 18−25 метров в секунду.
Кроме того, 30 мая местами на юге края — в Бикинском, Вяземском округах и районе имени Лазо — прогнозируются заморозки с понижением температуры до 0 — минус 2 градуса. Это может привести к повреждению или частичной гибели посадок сельскохозяйственных культур.
Непогода может вызвать аварийные ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, перехлёсты проводов, повреждение слабо закреплённых конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск ДТП и нарушений в работе всех видов транспорта. Возможно временное приостановление паромов на переправе Ванино-Холмск. Повышается риск происшествий при судоходстве.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова напомнила жителям о мерах безопасности: владельцам подворий и садоводам — укрыть посадки; водителям и пешеходам — быть внимательными на дорогах; воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов; не оставлять транспорт вблизи слабо закреплённых конструкций; туристическим группам — переждать циклон на турбазах; не выходить в лес и на водоёмы; не перегружать электросеть; не оставлять детей без присмотра. При происшествии звонить по номеру 112.
