«Ошибки были. Понимание достигнуто»: после эфира Соловьёва в школу Камышина направили комиссию из обладмина

В Камышине Волгоградской области завершила работу межведомственная комиссия, направленная для изучения ситуации с ученицей школы МБОУ СШ № 19 — дочерью участника СВО. О ситуации в прямом эфире 27 мая сообщил ведущий Владимир Соловьёв.
В частности, сообщает ИА «Высота 102», Владимир Соловьев, опираясь на ставшую ему известной информацию, сообщил о том, что старшекласснице из семьи Героя России директор школы рекомендовала не появляться на Последнем звонке нежелательно. Поводом для такого решение стала, цитата, «токсичность» ситуации, в которой оказалась семья. Известный журналист и телеведущий выступил с резкой критикой этого поступка директора школы, назвав его не иначе как «предательством».
По информации администрации Волгоградской области, сразу после появления данной информации в информационном поле в Камышин была направлена межведомственная комиссия для выяснения обстоятельств инцидента.
— По поручению губернатора Андрея Бочарова сразу же были приняты все меры к её [ситуации] исправлению. В Камышин была направлена рабочая группа, в состав которой вошли руководители областных комитетов образования и соцзащиты, представители депутатского корпуса. Проверяющими была досконально изучена ситуация. Могу сказать, что взрослыми действительно был допущен ряд ошибок, которые были совместными усилиями исправлены. С семьёй было достигнуто понимание, — сообщила заместитель председателя Волгоградской областной думы VII созыва, председатель комитета по образованию, науке и культуре Зина Мержоева.
По словам депутата, к такого рода вопросам нужно подходить максимально деликатно и решать их спокойно.
— Есть очень большое количество нюансов, которые не стоит обсуждать в публичной плоскости, но сегодня на первом месте интересы ребёнка и семьи. Мы на системном уровне работаем со школой, родителями, разбираемся с каждым случаем. Наша задача — их нивелировать и не допускать. Данная ситуация также была подробно рассмотрена. Руководство школы напрямую связалось с мамой и папой девочки. Родители получили необходимые пояснения. На текущий момент все вопросы урегулированы и решены в интересах семьи, — подытожила парламентарий.
