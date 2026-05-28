Число обращений нижегородцев в «скорую помощь» уменьшилось

Обращаемость жителей Нижнего Новгорода в скорую медицинскую помощь сократилась на 350 обращений в сутки. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главного врача Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Романа Пегова.
В 2026 году в нашем регионе впервые за несколько лет не было весеннего пика заболеваемости и обращений в скорую по этому поводу. Время доезда бригад также впервые за несколько лет вошло на нормативный диапазон.
Руководство ССМП связывает это с повышением качества работы первичного звена здравоохранения Нижегородской области. По словам Романа Пегова, сейчас служба скорой медицинской помощи региона активно реформируется.
