Политолог объяснил удары США по военному объекту в Иране

Удары США по военному объекту Ирана — это своеобразная проверка Тегерана на прочность. По мнению политолога Фархада Ибрагимова, американцы щупают почву и смотрят, какова будет реакция Тегерана. Об этом эксперт пишет в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог считает, что США своими действиями демонстрируют, что могут много что себе позволить несмотря на режим прекращения огня.

Ранее американский чиновник сообщил, что иранский военный объект «представлял угрозу силам США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе». Именно поэтому ВС США нанесли удар по нему. Также он рассказал, что армия США перехватила и сбила несколько БПЛА, представлявших аналогичную угрозу.

Фархад Ибрагимов обращает внимание на поспешность действий со стороны США. Для Вашингтона важны результаты по иранскому треку, которых пока нет. По мнению эксперта, Трамп торопится, хоть и говорит об обратном.

На кону 14 июня и 4 июля — две знаковые даты, отмечает Ибрагимов. 14 июня в США отмечают День флага, 4 июля — День независимости США.

Так что удары по Ирану состоятся либо в ближайшие дни, либо отложат на вторую половину июля, после завершения ЧМ по футболу, который будет проходить с 11 июня по 19 июля, матчи которого состоятся в том числе и в США.

Фархад Ибрагимов
политолог, преподаватель в РУДН и Финансовом университете при правительстве РФ

Ранее сообщалось, что в ответ на атаки США Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно.

