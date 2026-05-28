Политолог объяснил удары США по военному объекту в Иране

Политолог считает, что США своими действиями демонстрируют, что могут много что себе позволить несмотря на режим прекращения огня.
Фархад Ибрагимов обращает внимание на поспешность действий со стороны США. Для Вашингтона важны результаты по иранскому треку, которых пока нет. По мнению эксперта, Трамп торопится, хоть и говорит об обратном.
На кону 14 июня и 4 июля — две знаковые даты, отмечает Ибрагимов. 14 июня в США отмечают День флага, 4 июля — День независимости США.
Так что удары по Ирану состоятся либо в ближайшие дни, либо отложат на вторую половину июля, после завершения ЧМ по футболу, который будет проходить с 11 июня по 19 июля, матчи которого состоятся в том числе и в США.
Ранее сообщалось, что в ответ на атаки США Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно.