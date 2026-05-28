В России 28 мая отмечают День пограничника

27 мая 2022 года — в неравном бою с украинской ДРГ на территории Суземского района Брянской области пали смертью храбрых шесть брянских пограничников: Александр Данюков, Алексей Разумов, Вадим Черкасов, Николай Филиппов, Сергей Конаплев, Владимир Локонов. Диверсанты выстрелом из РПГ смертельно ранили сразу трех пограничников. Еще одного пограничника в карауле на улице застрелил вражеский снайпер. Двое уцелевших пограничников открыли ответный огонь по диверсантам, но силы были неравны и оба погибли от шквального вражеского огня. За проявленное мужество и героизм при защите рубежей нашей Родины указом президента все шестеро посмертно награждены медалью «За отличие в охране государственной границы». В честь подвига героев-пограничников установлен памятник в сквере Мужества поселка Суземка.