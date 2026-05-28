Таяние льдов замедляет вращение Земли и удлиняет сутки — учёные

Нынешнее удлинение суток учёные называют беспрецедентным за 3,6 млн лет. По их расчётам, к концу века климатические изменения могут влиять на этот процесс сильнее, чем притяжение Луны. Это важно не только для науки: системы GPS зависят от сверхточной синхронизации, поэтому даже миллисекунды могут сказаться на навигации и расчётах.