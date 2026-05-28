Таяние льдов замедляет вращение Земли и удлиняет сутки — учёные

Последствия могут затронуть сверхточную работу GPS.

Источник: Клопс.ru

Таяние полярных льдов замедляет вращение Земли, из-за чего сутки становятся длиннее на 1,33 миллисекунды за столетие. Об этом говорится в исследовании учёных Венского университета и Цюрихского технологического института, опубликованном в журнале JGR Solid Earth.

Учёные считают, что всё происходит из-за глобального потепления. Полярные шапки тают, огромные массы воды смещаются от полюсов к другим частям планеты, и это влияет на вращение Земли. Речь идёт примерно о тысяче гигатонн — для наглядности такой объём сравнили с ледяным кубом высотой 10 км над Нью-Йорком. По словам ведущего автора исследования Мостафы Киани Шахванди, влияние этого процесса на энергию вращения планеты сопоставимо с землетрясением магнитудой 9,0.

Нынешнее удлинение суток учёные называют беспрецедентным за 3,6 млн лет. По их расчётам, к концу века климатические изменения могут влиять на этот процесс сильнее, чем притяжение Луны. Это важно не только для науки: системы GPS зависят от сверхточной синхронизации, поэтому даже миллисекунды могут сказаться на навигации и расчётах.

По расчётам нидерландских учёных, таяние Западно-Антарктического ледового щита в некоторых случаях может замедлить ослабление Гольфстрима.

