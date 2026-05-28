Психолог рассказала, как подготовить ребенка к ЕГЭ и ОГЭ без паники

Основной период сдачи ЕГЭ в России пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня по 6 июля. Результаты экзаменов влияют на поступление, поэтому нервозность перед аттестацией достигает пика. Психолог Елена Масолова дала aif.ru несколько советов, как снизить тревожность и помочь ребенку сосредоточиться.
По словам Елены Масоловой, тревога у ребенка возникает не в день экзамена, а раньше, когда волнение начинают нагнетать окружающие взрослые — учителя и в первую очередь родители. Дети перенимают эту тревогу и переживают даже сильнее. Распознать состояние можно, регулярно спрашивая ребенка о его самочувствии. Если родитель сам напряжен, психолог советует не скрывать это, а проговаривать вслух. При сильном беспокойстве стоит обратиться к специалисту.
Паника, по мнению эксперта, — крайняя степень страха, и она обычно возникает либо из-за накопившегося стресса, либо из-за паники самих родителей. Чтобы избежать истерик, взрослым нужно самим не паниковать, оградить выпускника от лишних переживаний, проявлять больше заботы и поддержки. Если родитель сможет снивелировать тревогу, исходящую от учителя, ребенок будет спокойнее на экзамене.
Одиннадцатикласснику сложно самостоятельно регулировать режим дня. Психолог рекомендует родителям вместе с ребенком прописать четкий план, указав время на подготовку и на отдых, и не нарушать его. Взрослый должен выступить мудрым и справедливым модератором.
Признаки сильного тревожного состояния: сухость во рту, влажные ладони, резкие приливы жара или холода, нехватка воздуха. Чтобы восстановиться, специалист советует выйти на улицу или проветрить помещение, выпить воды, сделать дыхательную гимнастику — короткий вдох носом и медленный выдох ртом, повторив несколько раз. Также полезно задать себе вопрос, почему вы тревожитесь, и попытаться ответить — часто страхи оказываются нереалистичными.
Важно не вытеснять и не игнорировать негативные эмоции, иначе внутреннее напряжение нарастет и может привести к панической атаке.
Поводом для обращения к специалисту служат плохой сон, нарушение аппетита, трудности с повседневными задачами, хаотичные мысли и прерывистые движения.
Психолог отмечает, что нужно настраивать ребенка на успех, но заранее проговорить: если баллов окажется недостаточно, ничего страшного не случится. Это не настрой на провал, а понимание того, что жизнь на этом не заканчивается. Стресс копится в теле, поэтому регулярная физическая нагрузка и прогулки, в том числе перед сном, помогают снять эмоциональное напряжение.