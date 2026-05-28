Психолог рассказала, как подготовить ребенка к ЕГЭ и ОГЭ без паники

По словам Елены Масоловой, тревога у ребенка возникает не в день экзамена, а раньше, когда волнение начинают нагнетать окружающие взрослые — учителя и в первую очередь родители. Дети перенимают эту тревогу и переживают даже сильнее. Распознать состояние можно, регулярно спрашивая ребенка о его самочувствии. Если родитель сам напряжен, психолог советует не скрывать это, а проговаривать вслух. При сильном беспокойстве стоит обратиться к специалисту.