Новая электричка соединит Воронеж и Острогожск

С июня по субботам и воскресеньям начнет курсировать пригородный поезд между Воронежем и Острогожском. Об этом 28 мая в пресс-службе регионального министерства промышленности и транспорта.
Электропоезд № 6004/6003 будет отправляться с вокзала «Воронеж-1», туда же и прибывать из Острогожска.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области вернулась электричка «Россошь — Кантемировка». Кроме того, возобновила работу электричка «Лиски — Евдаково».
