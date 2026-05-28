Объем эскроу-счетов белгородцев за год вырос на треть до 36 млрд рублей

К концу первого квартала 2026 года на счетах эскроу в Белгородской области находилось около 14 млрд руб., принадлежащих дольщикам. При этом задолженность застройщиков перед банками превысила 9,8 млрд руб. Сейчас между кредитными организациями и строительными компаниями региона заключено 43 договора на общую сумму более 17 млрд руб.