Продажу алкоголя запретят на территории термального комплекса на Гребном канале

Напомним, что в конце апреля завершился первый этап строительства туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале». Он включает в себя отель категории «пять звезд» на 265 номеров. Новый всесезонный комплекс призван стать одной из ключевых точек притяжения как для гостей региона, так и для местных жителей. Концепция комплекса ориентирована на здоровый образ жизни и полный отказ от употребления алкоголя — на всей территории комплекса действует строгий запрет на продажу и распитие спиртных напитков.