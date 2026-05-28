Продажу алкоголя запретят на территории термального комплекса на Гребном канале

Продажа алкоголя будет запрещена на территории термального комплекса на Гребном канале. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
Это будет один из самых крупных терм в России. Его открытие запланировано на август 2026 года.
Напомним, что в конце апреля завершился первый этап строительства туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале». Он включает в себя отель категории «пять звезд» на 265 номеров. Новый всесезонный комплекс призван стать одной из ключевых точек притяжения как для гостей региона, так и для местных жителей. Концепция комплекса ориентирована на здоровый образ жизни и полный отказ от употребления алкоголя — на всей территории комплекса действует строгий запрет на продажу и распитие спиртных напитков.
Инфраструктура парка объединяет современную гостиницу, рестораны и общественные пространства, а также масштабный термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Для любителей активного отдыха на прилегающей территории уже создаются сеть беговых, велосипедных и лыжных маршрутов, а также многофункциональные спортивные площадки, доступные для гостей всех возрастов.
