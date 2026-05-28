Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В объектив фотоловушки под Всеволожском попала лосиха с детёнышем

Во Всеволожском районе Ленобласти сейчас наблюдается пик отёла лосих: в фотоловушку известного биолога, автора канала «Каждой твари по паре», Павла Глазкова попала молодая самка с детёнышем.

Специалист предполагает, что для лосихи это первое потомство, так как у молодых матерей обычно рождается только один лосёнок.

Несмотря на то что малышу всего около недели, он уже уверенно следует за матерью. В связи с этим биолог обратился к жителям с важным предупреждением. Повстречав в лесу одинокого лосёнка, ни в коем случае нельзя его трогать.

Как объяснил Глазков, мать всегда находится где-то рядом и вернётся к детёнышу, как только уйдёт человек. Попытка «спасти» животное может только навредить. Более того, если у лосихи рождается двойня, в случае опасности она инстинктивно уводит одного малыша, а второй, оставшись один, может выйти к людям в поисках защиты.