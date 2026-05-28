В объектив фотоловушки под Всеволожском попала лосиха с детёнышем

Специалист предполагает, что для лосихи это первое потомство, так как у молодых матерей обычно рождается только один лосёнок.
Несмотря на то что малышу всего около недели, он уже уверенно следует за матерью. В связи с этим биолог обратился к жителям с важным предупреждением. Повстречав в лесу одинокого лосёнка, ни в коем случае нельзя его трогать.
Как объяснил Глазков, мать всегда находится где-то рядом и вернётся к детёнышу, как только уйдёт человек. Попытка «спасти» животное может только навредить. Более того, если у лосихи рождается двойня, в случае опасности она инстинктивно уводит одного малыша, а второй, оставшись один, может выйти к людям в поисках защиты.