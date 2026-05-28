День защиты детей в Казани 2026: самая полная программа празднования 1 июня

В этом году организаторы подготовили программу, которая охватит практически все парки и скверы. Главные события развернутся в детском парке «Елмай», на территории Казанского Кремля и в десятке других локаций. Вход на все мероприятия свободный. «АиФ-Казань» публикует полную афишу с адресами и временем.
Главная сцена в Кремле и фестиваль в парке «Елмай»
Празднование Международного дня защиты детей в этом году рекордное по масштабу. Гостей ждут концерты, мастер-классы, спортивные турниры, дискотеки, шоу мыльных пузырей и даже крио-шоу. Но есть один нюанс: синоптики обещают прохладную и дождливую погоду. Организаторы рекомендуют следить за обновлениями в соцсетях и одеваться по погоде.
Две центральные площадки будут работать в разных форматах, но обе — с 10 утра до позднего вечера.
Казанский Кремль, территория Присутственных мест, с 10:00. Здесь развернётся фестиваль «Лето в Татарстане» от «Движения первых». В программе: выступления артистов и диджеев на главной сцене, спортивные площадки у пруда, профориентационные зоны от «Сетевой компании» и «СИБУРа». С 12:00 до 18:00 во дворе Присутственных мест — научные и творческие мастер-классы (парк тропических бабочек, настольные игры народов России, изготовление игрушек на станках, научный театр). Кульминацией в 20:00 станет дискотека для подростков на закате «БиЮ» с участием Dj BoobleGum и DJ Малси Мьюзик.
Детский парк «Елмай», с 12:00 до 21:00. Здесь пройдёт фестиваль «Мы там, где ты», организованный МБУ «Подросток». Ожидается более 10 тысяч гостей. Гостей ждут 17 бесплатных мастер-классов (рисование, лепка, создание аксессуаров), турниры по настольному хоккею и мини-футболу, а также состязания по армрестлингу с участием мастера спорта. Музыкальную программу представят духовая банда Just Brass, группа «Бар-бара» и команда Action Man. Завершится вечер DJ-сетом.
Парки и скверы во всех районах города
1 июня праздничные площадки будут работать в каждом районе Казани. Вот основные из них.
Парк «Крылья Советов»,
Бульвар «Ак чәчәкләр»,
Парк им. Урицкого (Московский район), 12:00. Трёхчасовая программа: концерт, мастер-классы, розыгрыши подарков от партнёров («Радио Дача», «Зелёные каникулы», страховая компания «Спасение»).
Парк в Салават Купере (Кировский район), 15:00. Праздничный концерт, мастер-классы и спортивные развлечения от учреждений культуры Кировского района.
Детский парк «Калейдоскоп» (Приволжский район), время уточняется. Дворовые игры, викторины, конкурсы с призами, концерт, мини-диско, крио-шоу и шоу мыльных пузырей.
Площадь у ТЦ «АртЦентр» (ул. Н. Ершова, 62), 10:00. Выступления детских коллективов КЦ «Сайдаш», интерактивный спектакль «Как Емеля лето спасал», фотосессия с ростовым медведем, мастер-классы для детей от 6 до 12 лет.
Инклюзивный фестиваль и спорт
Особое внимание в этом году уделено детям с ограниченными возможностями здоровья. 30 мая в 10:00 в Горкинско-Ометьевском лесу состоится III фестиваль инклюзивного творчества «Дорогою добра», посвящённый 140-летию Габдуллы Тукая. Юные артисты с ОВЗ выступят на одной сцене с ведущими коллективами столицы.
Любителей спорта ждут 30 мая на стадионе «Трудовые резервы», где пройдёт матч Юношеской футбольной лиги между командами Казани и Мордовии. В эти же дни подведут итоги городского этапа всероссийских соревнований «Кожаный мяч», в которых участвовали более 300 юных футболистов.
Кроме того, с 28 мая на базе 162 школ Казани начали работу летние пришкольные лагеря «Наследники доблести: Казань — город Героев» с патриотической и культурной программой. Всего этим летом в республике планируют принять в лагерях около 180 тысяч детей.
Погода: почему важно следить за анонсами
По данным метеосервисов, 1 июня в Казани ожидается затяжной дождь и температура не выше +17 градусов. Для праздничных мероприятий на открытом воздухе это крайне неблагоприятные условия. В связи с этим организаторы (в том числе мэрия Казани, «Движение первых» и ДУМ РТ) могут переносить или корректировать программу в последний момент.
Что делать родителям:
- Следите за официальными сообществами парков «Елмай», «Крылья Советов» и страницей «Движения первых» в соцсетях.
- Если дождь не прекратится, часть мастер-классов и концертов могут перенести в крытые павильоны или под навесы.
- Одевайте детей по погоде: непромокаемая куртка, сменная обувь, зонт. В случае сильного ливня лучше остаться дома и присоединиться к онлайн-трансляциям — они будут организованы на многих площадках.
Несмотря на капризы природы, организаторы обещают сделать всё возможное, чтобы праздник состоялся. Вход на все мероприятия свободный. Присоединяйтесь — будет весело.