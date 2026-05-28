В Калининграде сделали современную версию винтажной броши-бабочки, которую выпускали в СССР

В Калининграде сделали современную версию винтажной броши-бабочки, которая была популярна в СССР и входила в каталог изделий в 1960 году. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.
«Современная брошь, в отличие от модели 1960 года, производится методом литья и детально передает огненно-черные оттенки крыльев бабочки-многоцветницы из семейства нимфалид», — говорится в сообщении.
Новое украшение выполнено в оправе из позолоченного серебра.
Размах крыла бабочки в украшении составляет 4 см, а вес — всего около 5 граммов. Каждое изделие уникально — рисунок на крыльях бабочек не повторяется.
Эти брошки выпустили для продажи.
