Коммунальщиков на Кубани уличили в халатном отношении к проверке питьевой воды

Прокуратура Курганинского района Краснодарского края защитила права местных жителей на получение безопасных коммунальных услуг. В ходе надзорных мероприятий ведомство выявило серьезные нарушения в сфере водоснабжения.
Установлено, что несколько ресурсоснабжающих предприятий района пренебрегали требованиями законодательства. Организации не проводили обязательные лабораторные исследования питьевой воды в рамках регулярного производственного контроля, что создавало потенциальные риски для здоровья потребителей.
Для устранения выявленных нарушений прокурор района внес директорам предприятий-нарушителей семь представлений. Руководство коммунальных организаций оперативно отреагировало на требования надзорного органа — все представления были рассмотрены и полностью удовлетворены.
«В настоящее время на территории района всеми организациями проведены исследования питьевой воды, она соответствует нормам закона», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.