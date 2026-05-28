В Красноярске восстанавливают историческую типографию конца XIX века

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается реставрация здания «Типография и редакция Е. Ф. Кудрявцева», расположенного на проспекте Мира, 70. Работы ведутся в рамках подготовки к 400-летию города.
Сейчас специалисты занимаются восстановлением фасадов: очищают кирпичную кладку, снимают поздние слои краски и возвращают зданию исторический облик.
Одним из самых сложных этапов стало восстановление светового фонаря на крыше — утраченного архитектурного элемента, который воссоздают по архивным материалам и результатам исследований.
Планируется открыть исторический центральный вход со стороны проспекта Мира. Внутри здания восстановят старинную лестницу с чугунными ограждениями, а над входом установят металлический козырек.
Работы планируется завершить до конца 2027 года.