Имущество экс-вице-мэра Штокмана на 328 млн руб. изъяли в Нижнем Новгороде

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода полностью удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства активов бывшего вице-мэра Ильи Штокмана и его родственников на общую сумму 328 млн рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Речь идет о прибыли подконтрольного семейного бетонного завода «Вектор» и имуществе, приобретенном на взятку от экс-депутата гордумы Карима Ибрагимова.
По версии следствия, Илья Штокман совместно с братом Михаилом получил 55 млн рублей за содействие компании АГК в получении муниципального контракта на строительство домов для расселения аварийного фонда. Незаконное вознаграждение замаскировали под фиктивный договор поставки 13 тонн гравия. На эти деньги семья чиновника успела приобрести квартиру и 10 земельных участков.
Подсудимые свою вину не признали, заявив, что предприятие работало законно, а Илья Штокман во время инкриминируемых событий находился на службе в зоне СВО и не мог влиять на бизнес. Несмотря на требования защиты дождаться приговора по основному уголовному делу о взятке, суд принял решение об изъятии имущества и обратил его к немедленному исполнению. Адвокаты намерены обжаловать вердикт.
