Национальные вооруженные силы Латвии приступили к монтажу бетонных пирамид — «зубов дракона» — на участках вдоль границы с Россией. Эти земли ранее изъяли у частных владельцев для нужд обороны, сообщает портал LSM.
По данным издания, пирамидальные бетонные блоки размещают в три ряда. Ширина полосы препятствий составляет около десяти метров, ее главная задача — предотвратить возможный проезд тяжелой военной техники. В дальнейшем латвийские военные также планируют вырыть на приграничных участках противотанковые рвы.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что жители региона спокойно и без паники относятся к подобным заявлениям Вильнюса. Глава региона особо отметил, что калининградцы полностью уверены в своей безопасности.