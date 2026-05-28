Латвия изъяла частные земли для установки «зубов дракона» на границе с РФ

Латвия приступила к установке бетонных заграждений на землях, изъятых у частных владельцев для нужд обороны. Ширина полосы препятствий составляет около десяти метров. В Госдуме РФ призвали Литву прекратить угрозы в адрес Калининграда, а губернатор региона заявил об уверенности жителей в своей безопасности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Alexander Welscher/dpa/picture-alliance/TASS

Национальные вооруженные силы Латвии приступили к монтажу бетонных пирамид — «зубов дракона» — на участках вдоль границы с Россией. Эти земли ранее изъяли у частных владельцев для нужд обороны, сообщает портал LSM.

По данным издания, пирамидальные бетонные блоки размещают в три ряда. Ширина полосы препятствий составляет около десяти метров, ее главная задача — предотвратить возможный проезд тяжелой военной техники. В дальнейшем латвийские военные также планируют вырыть на приграничных участках противотанковые рвы.

Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Шеремет призвал Литву прекратить угрозы в адрес Калининграда. Поводом для его заявления стали слова представителя литовской стороны Кястутиса Будриса о наличии у НАТО «инструментов», которые можно задействовать против российской территории.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что жители региона спокойно и без паники относятся к подобным заявлениям Вильнюса. Глава региона особо отметил, что калининградцы полностью уверены в своей безопасности.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше