Опубликованы фото с выставки «Громадный смысл и значение» в Нижнем Новгороде

Экспозиция посвящена истории XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 28 мая, в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде открылась выставка «Громадный смысл и значение» (6+). Музей представил десятки экспонатов, которые дошли до нас со времен XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

Экспозиция освещает достижения техники и искусства, многие из которых показали впервые на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 130 лет назад. Гости музея смогут увидеть подлинные предметы с масштабного события — герб Нижнего Новгорода, созданный мастерской Фролова, исторические фотографии и сувениры с открытия выставки, наряд и алебарду оруженосца императорского караула, коллекцию абрамцевской керамики, а также фонограф Томаса Эдисона.

Посетить выставку можно будет до конца ноября.

Уникальные экспонаты — в фоторепортаже Киры Папиловой. Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали фото нового арт-объекта на Стрелке — старинного трамвая ХIX века.