Опубликованы фото с выставки «Громадный смысл и значение» в Нижнем Новгороде

Экспозиция освещает достижения техники и искусства, многие из которых показали впервые на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 130 лет назад. Гости музея смогут увидеть подлинные предметы с масштабного события — герб Нижнего Новгорода, созданный мастерской Фролова, исторические фотографии и сувениры с открытия выставки, наряд и алебарду оруженосца императорского караула, коллекцию абрамцевской керамики, а также фонограф Томаса Эдисона.