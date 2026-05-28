Опубликованы фото с выставки «Громадный смысл и значение» в Нижнем Новгороде

Сегодня, 28 мая, в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде открылась выставка «Громадный смысл и значение» (6+). Музей представил десятки экспонатов, которые дошли до нас со времен XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.
Экспозиция освещает достижения техники и искусства, многие из которых показали впервые на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 130 лет назад. Гости музея смогут увидеть подлинные предметы с масштабного события — герб Нижнего Новгорода, созданный мастерской Фролова, исторические фотографии и сувениры с открытия выставки, наряд и алебарду оруженосца императорского караула, коллекцию абрамцевской керамики, а также фонограф Томаса Эдисона.
Посетить выставку можно будет до конца ноября.
Уникальные экспонаты — в фоторепортаже Киры Папиловой.