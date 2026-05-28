В поселке Зырянка в Якутии очистили водоемы от мусора

Водоохранные зоны рек Колымы и Ясачной в поселке Зырянка в Якутии очистили от металлолома и бытовых отходов. Работы провели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Специалисты убрали с берега заброшенное судно, а также вывезли значительное количество металлолома и отходов. Это позволило существенно улучшить экологическое состояние прибрежных территорий и снизить негативное воздействие на водные объекты.
По словам руководителя исполнительной дирекции по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Якутии Николая Соловьева, проведенные работы способствуют сохранению чистоты водных ресурсов и повышают качество жизни местного населения. Соловьев добавил, что в дальнейшем аналогичные мероприятия планируется продолжить в других районах республики.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.