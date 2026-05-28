Никитин: наша ледовая арена на Стрелке достроена

Ледовая арена на Стрелке в Нижнем Новгороде достроена. Сейчас специалисты оформляют документы и получают заключение о соответствии, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего отчета перед депутатами Законодательного собрания 28 мая.
«Сейчас завершаются финальные штрихи. В честь возрождения нашего легкового автомобиля, а также великой реки принято решение о присвоении имени — Volga Арена», — напомнил глава региона.
Кроме того, он добавил, что нижегородская арена была признана лучшей среди новых и строящихся ледовых сооружений 2025 года (по версии XIII ежегодной всероссийской премии «Спортивные сооружения»).
