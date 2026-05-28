Весенний авитаминоз заставил дрогнуть цены на капусту и морковь

Весенний авитаминоз заставляет жителей Волгоградской области обратить внимание на овощи и фрукты. До местного нового урожая, который может повлиять на цены в магазинах, пока далеко, и привозные или сохранившиеся в закромах российские овощи и фрукты продолжили дорожать.
Так, морковь подросла в цене на 3,9%, капуста — на 3,3%, яблоки — на 2,4%, огурцы — на 1,9%, свекла — на 0,7%, лук — на 0,5%. При этом подешевели помидоры на 3,6%, картофель — на 1,8%) и бананы — на 0,1%.
Подорожали с 19 по 25 мая в Волгограде, Камышине и Михайловке полукопченая и варено-копченая колбасы — на 1,8%, печенье — на 1,6%, а также мороженая неразделанная рыба — на 1,4%. В рост пошли подсолнечное масло и детские фруктово-ягодные консервы — на 1,1%, молочные смеси и соль — на 1,0% и 0,8% соответственно.
Дешевле стали в трех городах, за ценами в которых следит Волгоградстат, маргарин — на 3,8%, куриные яйца — на 2,8%, вареная колбаса — на 2,0% и кефир — на 1,6%.
