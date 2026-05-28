«Он не хотел быть жертвой!»: баран в день Курбан айта устроил неожиданный побег в Кокшетау

«Он не хотел быть жертвой! В Кокшетау в день праздника Курбан айт жертвенный баран устроил неожиданный забег по улицам города», — отмечает Telegram-канал Halyqstan. Видео с убегающим от хозяина животным быстро распространилось в социальных сетях. «Увы, но обрести свободу он так и не смог: беглеца быстро поймали», — говорится в посте. Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в ДП Акмолинской области, данный инцидент действительно произошел 27 мая. В результате нарушения общественного порядка и дорожно-транспортных происшествий не допущено. С владельцем домашнего животного проведена профилактическая беседа.