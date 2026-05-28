В селе Сейм Курской области началось благоустройство двора

Благоустройство придомовой территории началось на улице Первомайской в селе Сейм Курской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Мантуровского района.
Специалисты уложат асфальт на прогулочных дорожках и тротуарах, установят новые лавочки и урны. Также там смонтируют бордюры.
«Необходимость в благоустройстве территории у домов № 13 и № 14 по улице Первомайской возникла давно, жители неоднократно обращались с просьбой привести ее в нормативное состояние. Тем более что соседняя придомовая территория у дома № 4 по улице Школьной была благоустроена в 2025 году благодаря реализации национального проекта “Инфраструктура для жизни”», — отметила глава администрации Сеймского сельсовета Мантуровского района Марина Цуканова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.