«Асфальта здесь не было никогда»: дорогу к Петропавловскому монастырю обновляют в Хабаровском районе

Дорогу к селу Петропавловка, в котором расположен женский монастырь и 4 глэмпинга для туристов, ремонтируют по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ранее эту дорогу внесли в Атлас проблемных объектов, созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина — в 2025 году специалисты отремонтировали участок с 0 по 7 км, в этом дорожном сезоне подрядчик продолжает работы на отрезке с 7 по 15 км. «У нас в Петропавловку всего одна дорога, по которой жители и на работу добираются, и в больницу ездят, и детей в школы отвозят. Конечно, очень значимо, что ее наконец-то ремонтируют. Асфальта здесь не было никогда. Спасибо нашему президенту за инициативу создать такой проект, который помогает не только крупным городам, но и маленьким селам», — поделился мнением житель села Петропавловка Денис. Уже в первых числах июня подрядчик приступит к укладке асфальта и укреплению обочин.