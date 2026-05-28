Подросток перевернулся на отцовском квадроцикле в Ирбейском районе

В Ирбейском районе 14-летний парень попал в аварию на квадроцикле. Об этом сообщает полиция.
Все произошло накануне вечером у деревни Михайловка. 36-летний отец собирался купить квадроцикл марки Vento и поехал проверять технику, а потом предложил прокатиться и своему 14-летнему сыну.
Катаясь на поляне, юноша, у которого не было водительских навыков, не справился с управлением и перевернул квадроцикл. Подростка с множественными ссадинами и ушибами увезли в больницу.
На отца составили протокол за передачу транспорта человеку без прав. Информацию также направили в подразделение по делам несовершеннолетних — там решат, привлекать ли родителя за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.
Полиция напоминает: квадроциклы и снегоходы относятся к технике повышенной опасности, передавать их детям без прав и навыков нельзя. Это может привести к тяжелым последствиям.
