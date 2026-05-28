Искусственные нерестилища на Красноярском водохранилище установила Красноярская ГЭС компании Эн+

«Установка искусственных нерестилищ — наш практический вклад в сохранение экосистемы водохранилища. Они помогают поддерживать численность рыбы, создавая оптимальные условия для нереста, — рассказал Директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза. — Это далеко не единственная наша экологическая инициатива. Ежегодно вместе с жителями города и волонтерами мы убираем берег Енисея от мусора на акции 360, благоустраиваем туристические маршруты. Поддерживаем общественных инспекторов рыбоохраны, совместно с Росрыболовством организуем подъем брошенных рыболовных сетей. Это работа, которая ведется непрерывно. Мы искренне надеемся, что наш пример вдохновит других на системную заботу о природных ресурсах».