В центре Челябинска перекроют движение 30 мая

Здесь пройдет забег «Зеленый марафон».

Источник: 1obl.ru

В центре Челябинска в субботу, 30 мая, пройдет легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Из-за этого будет перекрыто движение транспорта, сообщает городская ГАИ.

С 7:00 до 14:00 будут полностью перекрыты такие улицы:

— проспект Ленина (от улицы Лесопарковой до улицы Воровского);

— улица Энгельса (от улицы Сони Кривой до улицы Труда);

— Свердловский проспект (от улицы Сони Кривой до улицы Труда);

— улица Красная (от улицы Сони Кривой до улицы Труда).

ГАИ просит челябинцев не парковаться вдоль проспекта Ленина и улицы Малая Ленина на этих участках, иначе в ночь на 30 мая машины эвакуируют на спецстоянку.

Для поиска пропавшей машины можно будет звонить по телефонам дежурной части ГАИ: 728−60−10, 728−60−11 или приехать на улицу Гончаренко, 99.