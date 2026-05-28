В центре Челябинска перекроют движение 30 мая

В центре Челябинска в субботу, 30 мая, пройдет легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Из-за этого будет перекрыто движение транспорта, сообщает городская ГАИ.
С 7:00 до 14:00 будут полностью перекрыты такие улицы:
— проспект Ленина (от улицы Лесопарковой до улицы Воровского);
— улица Энгельса (от улицы Сони Кривой до улицы Труда);
— Свердловский проспект (от улицы Сони Кривой до улицы Труда);
— улица Красная (от улицы Сони Кривой до улицы Труда).
ГАИ просит челябинцев не парковаться вдоль проспекта Ленина и улицы Малая Ленина на этих участках, иначе в ночь на 30 мая машины эвакуируют на спецстоянку.
Для поиска пропавшей машины можно будет звонить по телефонам дежурной части ГАИ: 728−60−10, 728−60−11 или приехать на улицу Гончаренко, 99.