В поселке Емельяново Красноярского края открыли новый зал дзюдо

Внутри есть 2 татами для тренировок, раздевалки и медкабинет.

Новый зал дзюдо «Заря» открылся в поселке Емельяново в Красноярском крае при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.

Площадь быстровозводимой конструкции составляет более 400 кв. м. Внутри уложены два татами, оборудованы две раздевалки, санузлы, медицинский кабинет, тренерские и административные помещения, а для зрителей предусмотрены скамейки. Там будут проходить тренировки дзюдоистов, а также школьные и муниципальные соревнования. Использовать помещение можно круглый год.

Также планируется организовать дополнительные секции, чтобы сделать занятия единоборствами доступнее для жителей близлежащих населенных пунктов. Еще будут запущены бесплатные пробные занятия и мастер‑классы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.