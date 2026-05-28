В Барнауле начался ремонт улицы Попова

Ремонт улицы Попова начался в Барнауле Алтайского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Работы проводят на дороге от Павловского тракта до улицы Георгия Исакова протяженностью более 4,8 км. Специалисты заменят асфальт, бордюры, нанесут разметку, обновят подходы к пешеходным переходам, установят ограждения и новые знаки. Завершить ремонт планируется в сентябре этого года.
«Данный участок дороги длительное время эксплуатировался в режиме повышенной нагрузки, кроме того, он является важной транспортной артерией, связывающей жилые массивы с основными магистралями города», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.