Когда рыночная ипотека снова станет доступной в России

По оценке эксперта, переломный момент наступит, когда ставки по рыночным программам опустятся до уровня 12% годовых и ниже. Для сравнения, на 15 мая 2026 года средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в топ-20 российских банков составляла 19,11%, а на вторичное жильё — 18,75%.
Гусаков подчеркнул, что именно порог в 12% является психологически и экономически комфортным для большинства заёмщиков. При такой ставке ежемесячные платежи становятся посильными для семей со средним уровнем дохода, что делает ипотеку реальным инструментом для решения жилищного вопроса.
Текущие же условия, при которых переплата за весь срок кредита достигает нескольких миллионов рублей, вынуждают многих потенциальных покупателей откладывать сделку и занимать выжидательную позицию.
Эксперт также отметил прямую зависимость ипотечного рынка от денежно-кредитной политики ЦБ. Оживление кредитования и, как следствие, рост продаж на рынке недвижимости обычно начинаются после того, как регулятор приступает к циклу снижения ключевой ставки. Таким образом, стоимость кредитов для населения во многом определяется решениями ЦБ.
В дополнение к анализу рыночной ситуации глава АКРА затронул тему государственных программ поддержки. По его мнению, для эффективного выполнения своей социальной функции ставка по льготной ипотеке должна быть существенно ниже рыночной и составлять не более 6% годовых. Гусаков аргументировал это тем, что адресная государственная поддержка необходима тем категориям граждан, для которых обслуживание кредита на стандартных условиях является непосильной задачей.
Речь идёт о семьях с невысоким доходом, для которых покупка жилья без субсидий от государства практически недостижима. В связи с этим эксперт считает, что льготные программы должны сохранять свой строго адресный характер и быть сфокусированы на помощи наиболее нуждающимся заёмщикам, а не служить инструментом для общего стимулирования спроса.