В челябинском вузе переизбрали ректора

В Южно-Уральском государственном институте искусств имени Чайковского избрали ректора. Эту должность вновь заняла Елена Сизова, сообщили в пресс-службе областного минкульта.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Выборы прошли накануне. За кандидатуру Елены Сизовой проголосовали 96 из 102 делегатов конференции.

Она руководит ЮУрГИИ с 2015 года. В минкульте отметили, что Елена Сизова обладает значительным опытом научно-педагогической и руководящей работы.

«Ее избрание на должность руководителя свидетельствует о высоком доверии со стороны профессорско-преподавательского состава и коллектива института. Перед коллективом института стоят задачи по дальнейшему укреплению материально-технической базы, повышению качества образования и интеграции в международное культурное пространство», — рассказали в ведомстве.