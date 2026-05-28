В челябинском вузе переизбрали ректора

Выборы прошли накануне. За кандидатуру Елены Сизовой проголосовали 96 из 102 делегатов конференции.
Она руководит ЮУрГИИ с 2015 года. В минкульте отметили, что Елена Сизова обладает значительным опытом научно-педагогической и руководящей работы.
«Ее избрание на должность руководителя свидетельствует о высоком доверии со стороны профессорско-преподавательского состава и коллектива института. Перед коллективом института стоят задачи по дальнейшему укреплению материально-технической базы, повышению качества образования и интеграции в международное культурное пространство», — рассказали в ведомстве.