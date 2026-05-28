Выше будем вряд ли: эксперты о минувшем сезоне «Балтики» и перспективах

Я бы сравнил уход Кевина Андраде с переходом в своё время Славы Даева, ключевого игрока обороны клуба и сборной. Очень серьёзно, но насильно мил не будешь. Человек хотел перейти в другой клуб, надо сказать спасибо и двигаться дальше. Прогноз будет понятен после всех приходов и уходов. Но, боюсь, выше вряд ли мы будем. Думаю, оказаться в десятке было бы неплохо.