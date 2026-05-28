Выше будем вряд ли: эксперты о минувшем сезоне «Балтики» и перспективах

Калининградский футбольный клуб «Балтика» завершил первый сезон в Российской Премьер-Лиге на рекордном для клуба шестом месте и имел шансы завоевать бронзовые медали. Насколько успешно балтийцы провели этот год, чего не хватило, чтобы занять третье место, насколько велика потеря капитана Кевина Андраде и чего ждать от команды в следующем сезоне, «Новый Калининград» выяснил у спортивных экспертов.
Виталий Макаров (калининградский спортивный журналист):
— Сезон однозначно лучший, со многих точек зрения: и итоговое место, и качество футбола, и соотношением цены и качества игроков команды. Да, весна разительно отличалась от осени. Здесь надо отметить травмы ключевых игроков и короткую скамейку запасных. Ну и про удачу надо сказать — её нам частенько не хватало. На мой взгляд, для третьего места команде не хватило опыта. Также сказались проблемы, о которых я упомянул в выше.
Я бы сравнил уход Кевина Андраде с переходом в своё время Славы Даева, ключевого игрока обороны клуба и сборной. Очень серьёзно, но насильно мил не будешь. Человек хотел перейти в другой клуб, надо сказать спасибо и двигаться дальше. Прогноз будет понятен после всех приходов и уходов. Но, боюсь, выше вряд ли мы будем. Думаю, оказаться в десятке было бы неплохо.
Дмитрий Иванов (калининградский спортивный журналист и генеральный продюсер телеканала «Каскад»):
— Рекордный сезон, улучшивший результат тридцатилетней давности, — безусловный и безоговорочный успех. Те, кто команду ругает за невыполнение «мифической» медальной задачи, — ошибаются. Хотя кто им это запретит? Перспективы рисовались интересные, реальные были шансы и добрать очков больше, и растерять, и забить в упор, и напропускать больше, чем влетело. Оценивать нужно в комплексе, и эта оценка сезона не 4+, а 5-.
Не удалось дойти до третьего места из-за короткой скамейки запасных и череды травм, скосивших ряд системообразующих игроков «Балтики» либо вообще до конца сезона, либо сильно сбившие оптимальные кондиции. Не хватило ещё нескольких миллиардов рублей финансирования — на уровне первой тройки, которой «Балтика» со своим скромным, по меркам элиты, бюджетом почти весь сезон «дышала в затылок».
«Премьер-министр балтийской обороны» (Кевин Андраде) — классный, но не уникальный игрок. Его заменят, заиграют другие. Можно только порадоваться, если «Балтике» удалось заработать на этом трансфере. Это футбол, и трансферная политика обязана быть и на вход, и на выход, чтобы двигаться дальше всем — и немолодеющим исполнителям, и небогатеющим в моменте работодателям.
За прогноз на следующий сезон не возьмусь, потому что надо посмотреть на то, кто поведёт «Балтику» дальше — и на тренерском мостике, и на поле. Возможно, это был очередной тридцатилетний пик развития бело-синих, а возможно, — проба пера перед шедевром.
Пётр Денисов (калининградский комментатор «Матч ТВ»):
— Конечно, сезон прошёл успешно. Кроме локальных рекордов и достижений уровня лиги, удалось достигнуть самого главного — нового клубного рекорда: 6 место в чемпионате России. Ровно 30 лет назад удалось достичь 7 строчки, а теперь на шаг выше!
По моему мнению, для третьего места не хватило глубины состава. Травмы ведущих игроков Хиля и Бориско, отсутствие главного тренера на бровке, пропущенные голы в концовках встреч и, как следствие, потерянные очки, а также в целом неудачная футбольная весна.
Андраде принёс максимальную пользу клубу, но головой он уже был в другой команде. Не было смысла удерживать Кевина, да и клуб неплохо заработал на этой сделке. Убеждён, что достойная замена Андраде найдётся.
Поскольку второй сезон часто складывается тяжелее, чем первый, грядет ротация состава. По сути, будет собрана новая команда. Полагаю, что лучше, чем в этом сезоне «Балтика» не сыграет, но за место в первой десятке поборется.
Текст: Ян Мержвинский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».